Połowa Polaków chce już ograniczać wydatki

Epidemia koronawirusa uderzyła w większość sektorów polskiej gospodarki, ale obawy co do dalszego rozwoju sytuacji zaczynają się przekładać na decyzje zakupowe. Zmniejszenie konsumpcji, jednego z motorów wzrostu PKB, będzie mieć dalekosiężne skutki.

To znak, że za chwilę, gdy gospodarka zacznie ruszać, a sklepy i punkty usługowe zostaną otwarte, nie będzie chętnych na ich ofertę. – Nie powinniśmy się obawiać wzrostu cen, firmy raczej będą zmuszone do ich obniżania, aby walczyć o wydatki ostrożnych konsumentów i zapewnić sobie kapitał obrotowy – mówi Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. – Stawia to w uprzywilejowanej sytuacji firmy z rezerwami finansowymi i może przyspieszyć konsolidację rynku, wzrośnie chęć wycofania się z jeszcze bardziej konkurencyjnego biznesu – dodaje.

Nastroje szybko nie zaczną się poprawiać. Obecnie najgorsza jest niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji. Z badania wynika, że jedna trzecia badanych jest niepewna sytuacji i nie potrafi prognozować, jak długo wytrwa. 25 proc. już sygnalizuje, że ich dochody zmalały, a 7 proc. – że straciło źródło utrzymania.

Już podejście do Wielkanocy pokazało, że konsumenci są bardzo niechętni wydatkom. – Tylko nieliczne osoby planowały odwiedziny lub przyjmowanie gości, a ci, którzy nie planowali żadnych odwiedzin (to aż 84 proc. badanych), uważali na ogół, że brak bliskiej rodziny w święta będzie dla nich dotkliwy – mówi Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry Research. – Polacy zamierzali istotnie ograniczyć zakres przygotowań do świąt (mniej potraw deklarowało 38 proc., zaś mniejsze ilości – 25 proc. badanych), a co piąta osoba zapowiadała, że w tej sytuacji w ogóle nie będzie urządzać świąt – dodaje.