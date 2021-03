Do pubu z paszportem covidowym? Johnson nie wyklucza

Odpowiadając na pytania posłów z komisji łącznikowej Izby Gmin powiedział, że "podstawowa idea certyfikatów szczepionkowych nie powinna być nam całkowicie obca". A na pytanie czy przy wejściu do pubu będzie trzeba je pokazywać powiedział: " Myślę, że to jest coś, co może zależeć od indywidualnych pubów, od ich właścicieli" - pisze Reuters.

Steve Baker, wiceprzewodniczący grupy konserwatywnych posłów, którzy sprzeciwiają się lockdownom, które nazywają tzw. cyklem blokad, powiedział, że paszporty szczepionkowe dla pubów to „niebezpieczna droga" do tego, co nazwał "dwupoziomową Wielką Brytanią". Baker pytał, co stanie się z kobietami w ciąży, którym obecnie nie zaleca się szczepień. Czy one będą wykluczone z otwarcia gospodarki.