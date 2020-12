Brexit: postęp w rozmowach, najbliższe dni będą decydujące

Ursula von der Leyen powiedziała w Parlamencie Europejskim: — Nie mogę zapewnić was, czy dojdzie do umowy czy nie. Ale mogę powiedzieć, że istnieje teraz ścieżka do porozumienia. Może być bardzo wąska, ale jest — cytuje Reuter.

Poniżej dalsza część artykułu