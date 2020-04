Co gromadzimy w czasie pandemii. Rosjanie respiratory

Zdaniem Garego McLeana, profesora biologii molekularnej London Metropolitan University Niemcy nie postępują tak dlatego, że obawiają się braku gotówki w bankach, które wprawdzie zamknęły swoje oddziały, ale zapełniają bankomaty gotówką. Po pierwsze zawsze byli do niej przywiązani. Natomiast teraz raczej czekają, aż ich banknoty staną się bezpieczniejsze i z czasem wirus zniknie z ich powierzchni. Według niektórych źródeł jest on w stanie utrzymać się tam nawet 72 godziny. To dlatego bank centralny USA, Rezerwa Federalna przetrzymuje dolary przysłane z Azji przez 7-10 dni. Jak informuje „Financial Times” podobnie postępują banki centralne Chin, Korei Południowej i Polski.

Z zupełnie innych powodów gromadzą gotówkę Rosjanie, którzy od początku marca 2020 r. wypłacili z banków równowartość 13,6 mld dolarów. To więcej, niż w ciągu całego ubiegłego roku. Do tego jeszcze ci, których na to stać kupują również respiratory.

— Ludzie obawiali się, że podczas kwarantanny, jakiej został poddany kraj banki zostaną zamknięte. I gromadzili gotówkę na tej samej zasadzie, jak w innych krajach wykupuje się żywność, czy papier toaletowy — tłumaczy to zjawisko Denis Poriwaj, analityk Raiffeisenbank w Moskwie. Nasilenie wypłat występowało wówczas, kiedy prezydent Władimir Putin ujawniał kolejne metody walki z Covid-19. Największe wypłaty przypadły na dni, kiedy Putin poinformował o opodatkowaniu depozytów bankowych wyższych, niż milion rubli i potem, kiedy zapowiedział wydłużenie nakazu pozostania w domach przynajmniej do maja.

Bogaci Rosjanie oprócz gromadzenia gotówki, przeznaczają ją również na kupno respiratorów i w swoich rezydencjach wydzielają pokój na prywatne kliniki. Tak, żeby mieć gwarancję komfortowych warunków w przypadku zakażenia śmiercionośnym wirusem. Jedna sztuka takiego sprzętu, to wydatek 1,8 mln rubli, czyli 22,5 tys. dolarów. Na dostawy jest tylu chętnych, że w kolejce trzeba poczekać 8 miesięcy. Według informacji „The Moscow Times” w rosyjskich szpitalach publicznych jest w tej chwili ok 43 tys. respiratorów, czyli na 100 tys. mieszkańców przypada 29 takich maszyn. Czyli znacznie więcej, niż np. we Włoszech, gdzie na każdych 100 tys. przypada tylko 8 sztuk takiego sprzętu. Tyle, że w Rosji są one rozmieszczone bardzo nierównomiernie na rosyjskim terytorium. Na Moskwę i Sankt Petersburg przypada jedna czwarta wszystkich maszyn, a w takiej np. Kałudze jest ich tylko 5.