Brexit: Brak nowej umowy oznacza problemy polskich firm

Musiało wydarzyć się wiele, by nie zmieniło się w zasadzie nic - tak można podsumować "brexit", który wydarzył się w nocy z 31 stycznia na 1 lutego. Naprawdę wiele może zmienić się dopiero 1 stycznia 2021 r., jeśli do tego czasu Bruksela nie dogada się z Londynem ws. umowy handlowej. Wówczas bowiem handel między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem odbywał się będzie w oparciu o zasady WTO, a to oznacza jedno - pojawią się cła - pisze Business Insider Polska.

Poniżej dalsza część artykułu