Polski pazur w modowym luksusie. Magda Butrym promuje w „Financial Times” Warszawę

Magda Butrym, najbardziej popularna na Zachodzie polska projektantka, podsuwa pomysły na weekend w Warszawie w najnowszym marcowym wydaniu ekskluzywnego, comiesięcznego dodatku o modzie w „Financial Times”.

Zakupy spożywcze w Hali Mirowskiej i na BioBazarze, potem odwiedziny w butikach w okolicach Mokotowskiej z ulubionym concept store Galilu, a wieczorem spotkanie z przyjaciółmi w Long Bar, w odrestaurowanym niedawno Hotelu Europejskim - to niektóre z warszawskich propozycji na weekend, jakie czytelnikom marcowego „A passion for fashion” poleca Magda Butrym.

Obecność polskiej projektantki w magazynie brytyjskiego dziennika „Financial Times”, który co miesiąc opisuje kolekcje czołowych projektantów i w którym reklamują się ikony modowego i biżuteryjnego luksusu, nie jest przypadkowy. – I nie jest to płatna reklama- zastrzega Joanna Sobierajska, rzeczniczka Magdy Butrym z agencji Warsaw Creatives. - W pewnym sensie jest to dla nas wyróżnienie, ale podchodzimy do tego spokojnie tym bardziej, że Magda Butrym jest już rozpoznawaną na świecie marką – dodaje Sobierajska.

Butrym, która zaczynała karierę u boku Joanny Przetakiewicz jako projektantka utworzonej w 2010 La Manii, od kilku lat z powodzeniem buduje swoją pozycję w międzynarodowym świecie mody pod własnym nazwiskiem. Swoje projekty sprzedaje na czołowych e-platformach modowych a wśród jej klientek są gwiazdy i celebrytki (m.in. Kim Kardashian).

Już przed trzema laty Carine Roitfeld, była naczelna francuskiego „Vogue’a” podkreślała, że Magda Butrym sprawiła, że Polska pojawiła się na modowej mapie świata. Potwierdza to marcowy „A passion for fashion” określając, że jej marka uosabia chłodną kobieca elegancję z pazurem.