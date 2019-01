Brexit nie będzie przedłużony?

Brytyjski parlament odrzucił poprawkę otwierającą drogę do przedłużenia procedury wyjścia z UE.

Poprawka Cooper, otwierająca drogę do przedłużenia procedury brexitu (i oddalająca wizję wyjścia z UE bez umowy) została odrzucona większością 322 głosów, przeciwko 290. Parlament odrzucił również szereg innych poprawek dających większą kontrolę parlamentowi nad przebiegiem przygotowań do brexitu. Przeszła za to poprawka Spelman, która odrzuca wyjście z UE bez umowy. Nie jest jednak jasne, czy będzie miała ona jakikolwiek rzeczywisty wpływ na procedurę brexitu.

Premier Theresa May zapowiada, że będzie dążyła do renegocjacji warunków wyjścia z UE. Z Brukseli płyną jednak sygnały, że nie zgodzi się ona na zmiany w tych warunkach.

W reakcji na wynik głosowań w parlamencie, funt osłabł o 0,6 proc. wobec dolara. Za 1 funta płacono po godzinie 21 nawet 1,31 dolarów.