Łukaszenko szykuje grunt do wprowadzenia stanu wojennego

W momencie zamknięcia tego wydania władze w Mińsku nie zabrały głosu w tej sprawie. O „uporządkowaniu granic" rządzący od ćwierćwiecza Aleksander Łukaszenko mówił podczas specjalnej narady w środę ze swoimi nowymi pomocnikami. Były już szef MSW Juryj Karajew został skierowany do obwodu grodzieńskiego, były przewodniczący prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa i zarazem były szef KGB Waleryj Wakulczyk został wysłany do obwodu brzeskiego, a wiceszef MSW Aleksander Barsukow został „inspektorem prezydenta" w Mińsku.

Zapowiedział zwiększenie uprawnień swoich nowych pomocników. W rozmowie z nimi wspomniał o brygadzie desantowej w Brześciu oraz o zmotoryzowanej brygadzie w Grodnie. – To wasze oparcie, gubernatorów i struktur siłowych. Mówię o tym otwarcie i nie chowam tego. Wszyscy to powinni rozumieć – mówił, nie precyzując, o co dokładnie chodzi i dlaczego gubernatorzy mają się opierać na jednostkach wojskowych. Zaskoczył Białorusinów, mówiąc o potrzebie mobilizacji cywilów do „obrony swojej ziemi".