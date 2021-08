Utrzymać władzę i postawić pomnik Stalinowi

– By rozwijać integrację ekonomiczną nie musimy wstępować w skład Rosji. Nasi ludzie bardzo to cenią, że po wiekach staliśmy się suwerenni i niepodlegli – twierdził. Jednocześnie zaznaczył, że już od lat funkcjonują „wspólne międzyresortowe organy". Według białoruskiego dyktatora rozmowy w sprawie podpisania map drogowych dotyczących różnych dziedzin integracji już dobiegają końca. Ostatnią nierozwiązaną kwestią, jak twierdzi Łukaszenko, jest cena rosyjskiego gazu, który Białoruś chce kupować w cenie obowiązującej dla rosyjskich regionów.

– Łukaszenko nie zdradza swojego kalendarza, nie tłumaczy, co będzie po zmianie konstytucji, i trzyma w niepewności Białoruś, tak ludzi ze swojego otoczenia, jak i oponentów – mówi „Rzeczpospolitej" Waler Karbalewicz, znany białoruski politolog. – Wyglądała na to, że się tłumaczył rok po wyborach. Tłumaczył się, że robił wszystko dobrze i że ma rację. Ale jeżeli człowiek się tłumaczy, to nie jest do końca pewny swojej racji – dodaje.