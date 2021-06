Andrzej Poczobut zakażony w areszcie koronaworusem

Nie wiadomo, w jakim stanie jest Poczobut. Jego zona Oksana poinformowała, że cierpi on również na choroby wspólistniejące - jest chory na serce i musi przyjmować leki.

Dziennikarz i członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi został zatrzymany 25 marca w Grodnie. Tydzień później usłyszał zarzut podżegania do nienawiści, za co grozi od 5 do 12 lat więzienia.

Oskarżenie ma związek z organizacją tradycyjnego kiermaszu Kaziuki, który władze Białorusi potraktowały jako nielegalne zgromadzenie.

Z tego samego powodu wcześniej zatrzymana została szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, którą skazano na 15 dni aresztu.