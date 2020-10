Łukaszenko nie boi się unijnych sankcji

– To świadczy jedynie o demoralizacji i wielkiej niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji wśród funkcjonariuszy resortów siłowych. Protesty trwają już trzeci miesiąc, na ulice wychodzą zarówno młodzi, jak i emeryci, można tam spotkać przedstawicieli wielu branż i warstw społecznych – mówi „Rzeczpospolitej” Juraś Hubarewicz, lider opozycyjnego Ruchu Za Wolność i jeden z nielicznych pozostających w kraju i na wolności członków Rady Koordynacyjnej. – Nie boję się, podobnie jak nie boją się miliony Białorusinów. Ile można się bać? Jeżeli użyją broni palnej, to będą już zupełnie inne protesty. Myślę, że Zachód na to odpowiednio zareaguje, tak jak reagował, gdy dyktatorzy dopuszczali się ludobójstwa wobec własnego narodu – dodaje.