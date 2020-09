Protest kobiet, Kolesnikowa wywieziona z Mińska

Wywiezienie Kolesnikowej z Mińska wiązane jest powszechnie z sobotnim protestem tysięcy kobiet w stolicy Białorusi. Ich marsz został zatrzymany przez siły bezpieczeństwa. Dostępne nagrania z Mińska dokumentują, jak wiele z kobiet wpychanych jest siłą do furgonetek służb. Portal informacyjny tut.by donosi, że doszło do ponad 30 aresztowań.

Women's March in Minsk. Fourth week in a row. Women are invincible.

