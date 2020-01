Tylko 1,4 proc. Białorusinów chce wstąpienia ich państwa w skład Federacji Rosyjskiej

Tymczasem poparcie dla integracji z Rosją maleje. Jeżeli we wrześniu 2018 r. za sojuszem ze wschodnim sąsiadem opowiadało się nieco ponad 63 proc. ankietowanych, to rok później taką opinię podzielało nieco ponad 54 proc. Białorusinów. W tym samym okresie przybyło zwolenników zacieśnienia współpracy z Unią Europejską – obecnie co czwarty ankietowany chce, by jego kraj orientował się na Zachód (w styczniu 2019 r. za sojuszem z UE opowiadało się 20 proc. Białorusinów).