Kwarantanna po powrocie do Polski

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce obowiązują obostrzenia w związku z Covid-19. Musimy pogodzić się nie tylko z zamkniętymi hotelami, stokami narciarskimi i galeriami handlowymi. Dla tych, co wracają do Polski samolotem, pociągiem czy autobusem, przewidziano także kwarantannę.

