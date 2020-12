Chaos po wystąpieniu premiera. Czy sylwestrowy spacer grozi mandatem?

Premier Mateusz Morawiecki odwołał w niedzielę godzinę policyjną w sylwestra. I od razu zapanował chaos. Kilka dni wcześniej rząd wprowadził bowiem zakaz przemieszczania się pomiędzy godz. 19 w sylwestra a 6 rano w Nowy Rok. Wszystko po to, by ograniczyć imprezy – i te zamknięte, i te na świeżym powietrzu. Powód? Covid-19.

Czy premier odwołał zakaz przemieszczania się? – padały pytania. W poniedziałek członkowie rządu wyjaśniali, co Mateusz Morawiecki miał na myśli.

Skoro jest zakaz, będą też i kary za jego złamanie. Jakie? Od policji grozi pouczenie, mandat do 500 zł albo sprawa w sądzie. Od sanepidu – do 30 tys. zł kary administracyjnej, którą trzeba zapłacić w ciągu siedmiu dni od decyzji o ukaraniu (potem można się odwoływać i czekać na prawomocny wyrok). Kiedy sprawa trafi do sanepidu? Kiedy prześle ją tam policja.