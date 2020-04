Koronawirus: dowody osobiste można wydawać w przyłbicy ochronnej - zmiana rozporządzenia ws. maseczek

Nowe przepisy przewidują, że osoby pracujące w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania publiczne mogą pracować w przyłbicach. Pod warunkiem jednak, że ich stanowisko oddziela od petenta dodatkowa przesłona ochronna. Do tej pory prawo do noszenia przyłbic w miejscu pracy mieli tylko pracownicy sklepów, z czego powszechnie korzystają.

Rozporządzenie przewiduje jednocześnie, że odkrycie ust i nosa petenta w maseczce będzie możliwe, gdy zajdzie konieczność jego identyfikacji lub weryfikacji tożsamości, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, gdy jest to niezbędne. Chodzi jednak nie tylko o tożsamość, bo także o odkrywanie ust i nosa w celu komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Taryfą ulgową objęto również osoby, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Okazanie stosownego orzeczenia lub zaświadczenia nie będzie jednak wymagane, nie trzeba go mieć przy sobie.

Ponadto nowe przepisy przedłużają zakaz podróżowania pociągiem przez granice Polski. Wcześniej obowiązywał do 26 kwietnia, teraz przedłużono go bezterminowo, do odwołania. Zmiana terminu wiąże się z przedłużeniem obowiązku poddawania się kwarantannie przez powracających z zagranicy.