Koronawirus: rząd chce monitorować nasze kontakty. Co na to RODO?

To organ, którego celem jest zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz promowanie współpracy między organami ochrony danych osobowych UE. Niedawno przyjął kolejne wytyczne dotyczące pandemii COVID-19. Dotyczą przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych oraz geolokalizacji i innych narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych.

Wytyczne 04/2020 odnoszą się do geolokalizacji i innych narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych zawierają objaśnienia warunków i zasad proporcjonalnego wykorzystania danych dotyczących lokalizacji i narzędzi ustalania kontaktów zakaźnych.

"Aplikacje nie zastąpią nigdy pielęgniarek i lekarzy. Chociaż dane i technologia mogą być ważnymi narzędziami, musimy pamiętać, że mają one wewnętrzne ograniczenia. Aplikacje mogą jedynie uzupełniać skuteczność środków ochrony zdrowia publicznego i zaangażowanie pracowników służby zdrowia, które jest niezbędne do walki z COVID-19. W żadnym razie ludzie nie powinni być zmuszeni do wyboru między skuteczną reakcją na kryzys a ochroną praw podstawowych" - powiedziała Andrea Jelinek, przewodnicząca EROD.