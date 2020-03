Koronawirus: odwołanie imprez masowych

We wtorek w obawie przed rozpowszechnianiem się koronawirusa premier zapowiedział odwołanie wszystkich imprez masowych. Decyzje wydadzą wojewodowie w porozumieniu z organizatorami.

Definicja takich imprez znajduje się w art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Dzielą się one na dwie grupy: sportowe i artystyczno-rozrywkowe.

Otwarta impreza artystyczno-rozrywkowa oznacza tysiąc miejsc dla publiczności, a zamknięta 500 miejsc. Może to być koncert, festiwal czy publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach. Szef MSWiA Mariusz Kamiński sugeruje, że takie wydarzenia co do zasady mogłyby się odbywać, ale bez publiczności.