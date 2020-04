Zakaz lotów wydłużony do 9 maja

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło dzisiaj projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu w ruchu lotniczym. Projekt zakłada przedłużenie zakazu w ruchu lotniczym do dnia 9 maja 2020 r. ze zmianą, która dopuszcza do wykonywania lotów z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających do 15 miejsc pasażerskich. Zmiana ta w większym zakresie umożliwi wykonywanie komercyjnych operacji lotniczych na polskich lotniskach z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym traci moc z końcem 25 kwietnia 2020 r. Zmiana ma wejść w życie od 26 kwietnia br. Projekt dotyczy lotów międzynarodowych oraz lotów krajowych.

Poniżej dalsza część artykułu