Złoty Niedźwiedź dla irańskiego dysydenta Mohammada Rasoulofa

To cztery historie ludzi, którzy w autorytarnym państwie muszą dokonywać dramatycznych wyborów moralnych. Żołnierzy zmuszanych do wykonywania egzekucji. I muszą dokonać trudnych wyborów moralnych: zgodzić się bądź odmówić. Za każdą z tych decyzji płacą wysoką cenę.

Sam Rasoulof nie mógł przyjechać do Berlina – ma zakaz opuszczania kraju i skazujący go na więzienie, który właśnie został podtrzymany przez sąd apelacyjny..

Srebrnego Niedźwiedzia odebrała Eliza Hittman za „Never Rarely Often Always” - film o siedemnastolatce z konserwatywnej Pensylwanii, która decyduje się na aborcję. Film niemal paradokumentalny, szorstki. Znakomity.

Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię odebrał Hong Sansoo za „The Woman Who Ran”

Za najlepszych aktorów festiwalu jury uznało Elio Germano, który stworzył świetną kreację w filmie „Hidden Away” grając urodzonego w Szwajcarii naiwnego artystę Antonio Ligabue oraz Paula Baer. która zagrała tytułową rolę w Undine” Christiana Petzolda.

Srebrny Niedźwiedź za scenariusz przypadł braciom Damiano i Fabio d’Innocenzo za „Bad Tales” - opowieść o jednym lecie na rzymskich przedmieściach.

Srebrnego Niedźwiedzia za wkład artystyczny dostał Jurgen Jurges za zdjęcia do filmu „DAU. Natasza”.

I wreszcie nagrodę specjalną odebrali Benoit Delepine i Gustave Kervern za „Delete History” - satyrę na życie w XXI wieku z komórką, w której wciąż sprawdza się wiadomości z mediów społecznościowych.

Nową sekcję „Encounters” („Spotkania”) wygrał film „The Works and Days (of Tayoko Schiojiri in the Shiotani Basin)”. Nagrodę specjalną dostał „The Trouble Is Being Born” Sandry Wollner. Za najlepszego reżysera sekcji uznano Rumuna Christi Puiu, autora filmu „Malmkrog”.

Nagroda za najlepszy debiut przypadła filmowi „Los Conductos” Camilo Restrepo również pokazywanemu w sekcji „Encounters”.

Za najlepszy dokument uznano „Irradiated” Rithiego Panha.