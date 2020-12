Druga tarcza finansowa w bankach

Łączna pula środków dystrybuowanych przez PFR wyniesie 35 mld zł, z czego ok. 10 mld zł trafi do firm z sektora mikro i MŚP. Pomoc w ramach programu zostanie udzielona firmom szczególnie poszkodowanym w związku z epidemią COVID-19, operującym w 40 wybranych branżach wg klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zaliczają się do nich m.in. działalność gastronomiczna, kulturalna, sportowa, hotelarska czy pośrednictwo turystyczne. Z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z pierwszej Tarczy Finansowej PFR. PFR za pośrednictwem banków prosi przedsiębiorców, którzy skorzystali z Tarczy 1.0 o dokumenty, które potwierdzają ich umocowanie do zawarcia umowy. Jeśli klient nie dopełni tej formalności do 31 grudnia 2020 roku, będzie musiał zwrócić całą subwencję.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów. Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich start.