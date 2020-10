Rosjanie masowo zabierają walutę z banków

Z lokat terminowych w rosyjskich bankach z terminem od miesiąca do roku osoby fizyczne wycofały 400 mln dolarów, a kolejne 780 mln dolarów - z lokat długoterminowych, pisze gazeta Kommersant. Najwięcej waluty stracił państwowy Sbierbank - 380 mln dolarów i państwowy VTB - 275 mln dolarów. Z prywatnego Alfa-banku oligarchy Michaiła Fridmana osoby fizyczne zabrały 90 mln dolarów. A z austriackiego Raiffeisenbanku - 54 mln dolarów.

Według rosyjskich analityków sytuację sprowokowały same banki, które obniżyły oprocentowanie lokat do niemal zerowego poziomu. Dlatego klienci wolą wycofać waluty, by je przechować w pończochach lub zainwestować w coś trwałego.