Amerykański gigant bankowi planuje przenosiny z Londynu

Prezes banku Jamie Dimon napisał w corocznym liście do inwestorów, że prawdo podobnie będzie konieczne także przeniesienie bur i pracowników z Londynu do któregoś z krajów UE z powodu brexitu. Zdaniem prezesa to Europa „miała i będzie mieć przewagę" w negocjacjach w sprawie brexitu. Skala przenosin ze stolicy Wielkiej Brytanii będzie zależała od "nierozwiązanych kwestii" w negocjacjach w sprawie usług finansowych - pisze BBC.

