Bank Izraela szybki jak fundusz hedgingowy

Postanowili skorzystać m. in. z takich informacji, jak płatności kartami kredytowymi czy zużycie energii elektrycznej, co czynią też fundusze hedgingowe, by uzyskać przewagę na rynku.

Przykład Izraela, jak zauważa Bloomberg, pokazuje, jak banki centralne na świecie w obliczu kryzysu gospodarczego są zmuszone do innowacji w czasie rzeczywistym, gdyż tradycyjne metody analizy i prezentacji statystyk w dużym stopniu stały się bezużyteczne.