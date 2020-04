Millennium szacuje wpływ pandemii na wyniki

Zarząd Banku Millennium podkreśla, że obecnie nadal bardzo trudno w pełni ocenić konsekwencje kryzysu, czyli skutki prawdopodobnej recesji w Polsce i reszcie świata oraz czas potrzebny do stopniowego powrotu do normalnej działalności czy wpływ na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz obciążenia, które dotkną sektor finansowy. Zarząd ocenia, że pandemia i jej wysoce negatywny wpływ na otoczenie ekonomiczne oraz obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stopy referencyjnej będą miały negatywny wpływ na działalność i przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej Banku Millennium.

Zarząd zapewnia, że sytuacja płynnościowa i kapitały grupy pozostają na bardzo dobrym poziomie. Decyzja Ministerstwa Finansów z 18 marca o obniżeniu z 3% do 0% bufora ryzyka systemowego, skutkuje równoważnym zmniejszeniem wymogów kapitałowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. W konsekwencji, minimalne wymogi kapitałowe dla banku i grupy wynoszą obecnie odpowiednio 15,5% i 15,4%, podczas gdy wymagany poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 wynosi teraz odpowiednio 12,2% i 12,2%. Tymczasem na koniec roku było to TCR wynosił odpowiednio 20,0% oraz 20,1% zaś Tier 1 16,8% oraz 16,9%.

Niższe stopy i wyższe koszty ryzyka

Millennium ma sporo hipotek frankowych, zarząd zwraca uwagę, że osłabienie złotego może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych. Skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania, jednakże bank zdecydował się utworzyć dodatkową rezerwę w wysokości 55 mln zł na to ryzyko w I kwartale 2020 r. Przypomnijmy, że w IV kwartale Millennium, podobnie jak inne banki frankowe, po raz pierwszy zawiązał portfelową rezerwę na ryzyko prawne dotyczące tych kredytów. W jego przypadku było to 223 mln zł.

Bank podaje, że obniżka stop i zmniejszenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz wpłyną negatywnie na wyniki (RPP obniżyła stopę referencyjną w sumie o 1 pkt proc., do 0,50 pkt proc.). Łącznie obniżą wynik odsetkowy grupy na poziomie ok. 160-190 mln zł do końca tego roku. „Rzeczywisty wpływ może się wahać i głównie będzie zależny od osiąganych wyników biznesowych, zmian kosztu finansowania oraz innych, neutralizujących działań” (w całym 2019 r. bank miał 2,5 mld zł wyniku z odsetek). Oznacza to, że wpływ na wynik netto wyniesie w tym roku około 130-150 mln zł, w całym 2019 r. bank wypracował 560 mln zł zysku netto.

Zarząd przedstawi aktualizację informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na funkcjonowanie banku i grupy, w sprawozdaniu finansowych za I kwartał. Ze względu na niekorzystny wpływ wspomnianych czynników zarząd informuje, że zysk netto oczekiwany w tym okresie będzie niższy niż ten w I kwartale 2019 r. Podobny komunikat przedstawił niedawno mBank wskazując, że zadecydują o tym podwyższone koszty ryzyka. W I kwartale 2019 r. Millennium miał 160 mln zł zysku netto.