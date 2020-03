PKO BP o wpływie epidemii koronawirusa

Bank ocenia, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych (stopa referencyjna została obniżona o 50 pb, do 1,00 proc.) oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej (zmalała stopa z 3,5 proc. do 0,5 proc. a oprocentowanie urosło do 1 proc. z 0,5 proc.) będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie (w 2019 r. kwartalnie bank osiągał po około 1,2 mld zł zysku netto). Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Z kolei decyzja Ministerstwa Finansów o wyzerowaniu bufora ryzyka systemowego skutkuje zmniejszeniem o 2,9 p.p. wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym (współczynnik kapitału Tier 1 i TCR na koniec roku to odpowiednio 17,2 proc. i 18,4 proc.).

Bank zwraca jednak uwagę, że osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych, przy czym skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania. Dotyczy to szczególnie hipotek frankowych, bo szwajcarska waluta od początku roku umocniła się o 10 proc., do blisko 4,35 zł.