Zachodnie banki szykują się na kwarantannę

Brytyjskie i amerykańskie banki, jak podaje „Financial Times”, w obawie przed koronawirusem opracowują plan działania na wypadek zarządzenia kwarantanny. Proszą również organy regulujące o pomoc w utrzymaniu dotychczasowej płynności i zmianę zasad pracy podczas epidemii.

Banki Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Morgan Stanley tworzą strony awaryjnego odzyskiwania danych i zapewniają specjalny sprzęt do pracy z domu pracownikom działu sprzedaży oraz traderom. Jak tłumaczą, sytuacja związana z wirusem bardzo szybko się zmienia i choć przeniesienie pracy całego biura do domów pracowników będzie kosztowne, to chcą być przygotowane na najgorszą ewentualność.