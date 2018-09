Miejsce literatury i języka, czyli Planeta Lem w Krakowie

W Krakowie powstanie nowa instytucja kultury: Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem”.

Jej siedziba znajdzie się na Zabłociu w dawnym Składzie Solnym; w sąsiedztwie Fabryki Emalia Oskara Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.

Na patrona Centrum wybrano Stanisława Lema, bo jak tłumaczy prezydent miasta Jacek Majchrowski: - To najpoczytniejszy i najpopularniejszy polski autor, pisarz podejmujący uniwersalne i aktualne także dla dzisiejszego czytelnika tematy. „Planeta Lem” będzie miejscem szeroko prezentującym literaturę i dziedzictwo językowe i stanie się symbolem Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Wzorem dla „Planety Lem” mają być funkcjonujące na świecie inne centra literackie, jak np.

Federation Square w Melbourne, Casa del lector w Madrycie, Writers’ Centre w Norwich, czy niemieckie domy literatury.

Władze Krakowa wspólnie z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, ogłosiły międzynarodowy konkurs na zaprojektowanie obiektu. Dwuetapowy konkurs obejmuje rewitalizację dawnego budynku Składu Solnego i realizację nowej bryły lub zespołu budynków po jego wschodniej stronie. Projekty oceni jury pod przewodnictwem Piotra Lewickiego.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2022. Jej budżet jest szacowany na 105 mln zł Otwarcie zaplanowano na 2022 rok.

Wewnątrz obiektu znajdzie się nowoczesna wystawa dedykowana uniwersum powieści Stanisława Lema. Jej projekt przygotowało studio Tengent. Wizja powstała według pomysłu Jacka Dukaja, jednego z poczytnych współczesnych autorów fantastyki. Narracja wystawy będzie zbudowana wokół kluczowych dla Lema zagadnień: postępu technologicznego, przypadku, ewolucji, obcości i granicy poznania.

A zarazem ma to być miejsce pielęgnowana pamięci o dorobku innych wybitnych twórców, przede wszystkim związanych z Krakowem, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Stanisław Wyspiański, Joseph Conrad, Sławomir Mrożek.

We współpracy z Fundacją na Rzecz Muzeum Języka Polskiego powstała także koncepcja wystawy stałej, poświęconej językowi i komunikacji, w szczególności językowi polskiemu we wszystkich jego odmianach. Będzie to pierwsze w Polsce Centrum Literatury i Języka. Na świecie własne muzea ma już m.in. język hiszpański (Casa del lector w Madrycie oraz Museo del Libro y de la Lengua w Buenos Aires), portugalski (Museu da Língua Portuguesa w Sao Paulo) i litewski (Lietuviu Kalbos Muziejus w Wilnie).