W Pompejach odkopano restaurację typu fast food

Massimo Osanna, dyrektor parku archeologicznego w Pompejach, powiedział w sobotę, że chociaż w Pompejach znaleziono w przeszłości już około 80 takich fast foodów, jest to pierwszy raz, kiedy taka restauracja z gorącymi potrawami, znana jako thermopolium, została całkowicie odkopana.

Fragment straganu został częściowo wykopany już w 2019 roku, podczas prac zabezpieczających ruiny. Od tego czasu archeolodzy kopali dalej, odsłaniając blat z typowymi dla thermopolium dużymi otworami. Na blacie umieszczano głębokie naczynia na gorące potrawy.

Specjaliści nadal analizują pozostałości z tego miejsca. Na kontuarze odkryto freski, w tym dwie kaczki i koguta w żywych kolorach, rozjaśniających knajpkę i prawdopodobnie służących do reklamowania menu. Inny fresk przedstawia psa na smyczy, być może podobnie jak współczesne przypomnienia o smyczy dla zwierząt domowych.

Antopolog Valeria Amoretti powiedziała, że „wstępne analizy potwierdzają, iż namalowane obrazy przedstawiają, przynajmniej częściowo, żywność i napoje sprzedawane w środku”. Jak mówiła, na miejscu znaleziono znaleziono fragment kaczej kości oraz resztki z kóz, świń, ryb i ślimaków. Amoretti powiedziała też, że na dnie pojemnika na wino znajdowały się ślady zmielonego bobu, który w starożytności dodawano do wina w celu nadania mu smaku.

- Wiemy, co jedli w dniu, gdy Pompeje zostały zniszczone - powiedział Osanna, dodając, że znalezione resztki wskazują to to, „co cieszyło się popularnością wśród zwykłych ludzi”. Uliczne lokale z jedzeniem nie były bowiem miejscem chętnie odwiedzanym przez rzymską elitę.

Odkopano również chochlę z brązu, dziewięć amfor, które były popularnymi pojemnikami na żywność w czasach rzymskich, czy ceramiczny pojemnik na olej. Odnoszący sukcesy restauratorzy wiedzą, że lokalizacja może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Wydaje się, że właściciel tego starożytnego fast foodu dobrze z nią trafił.