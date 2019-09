W Japonii odkryto szczątki nowego gatunku dinozaura

Nowo odkryty dinozaur należał do rodziny hadrozaurów - podaje CNN informujący o odkryciu.

Pierwsze kości, pochodzące z ogona zwierzęcia, znaleziono w czasie prac prowadzonych przez Muzeum w Hobetsu i Muzeum w Hokkaido w 2013 roku.

Dalsze prace doprowadziły do odsłonięcia niemal kompletnego szkieletu dinozaura. Jak się okazało należy on do nieznanego dotąd gatunku roślinożernych hadrozaurów.

Naukowcy nadali dinozaurowi nazwę Kamuysaurus japonicus - słowo "kamuy" oznacza "bóstwo" w języku rdzennych mieszkańców północnej Japonii.

Dinozaur, którego szczątki odnaleziono, był prawdopodobnie dorosłym przedstawicielem swojego gatunku. Mierzył 8 metrów długości i ważył od 4 do 5,3 ton.

Naukowcy badający szkielet odkryli też, że dinozaur charakteryzował się kilkoma cechami odróżniającymi go od innych znanych nam dinozaurów z jego rodziny: chodzi m.in. o niskie położenie wycięcia kości czaszki i przednie nachylenie kolców nerwowych (od szóstego do dwunastego kręgu grzbietowego).