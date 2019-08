Peru: 227 zakopanych ciał dzieci. Złożono je w ofierze

- To największe miejsce, w którym znaleziono szczątki ofiarowanych dzieci - powiedział agencji AFP główny archeolog Feren Castillo. Dodał, że dzieci w wieku od 4 do 14 lat zostały złożone w rytuale ku czci bogów kultury Chimu. - Poświęcono je, by złagodzić zjawisko El Nino - tłumaczył, podkreślając, że analiza ciał wykazała, iż ofiarę złożono w czasie deszczowej pogody.