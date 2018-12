Znaleziono osiodłanego konia z czasów erupcji Wezuwiusza

W stajni przy willi na przedmieściach Pompejów odkryto szczątki konia w uprzęży.

Jak informuje BBC, od czasu znalezienia pierwszego zwierzęcia natrafiono także na szczątki kolejnych dwóch lub trzech koni. Co najmniej dwa z nich były osiodłane i „gotowe do drogi”. Niewykluczone jest, że ich właściciel szykował się do ucieczki, ale zabity został przez erupcję Wezuwiusza.

Massimo Osanna, dyrektor parku archeologicznego w Pompejach poinformował, że willa należała prawdopodobnie do generała lub innego wysokiego rangą wojskowego.

Archeolodzy znaleźli wcześniej w luksusowej willi piece i niezwykłe freski.

Naukowcom udało się wykonać odlew konia. To pierwszy i jedyny tak dobrze zachowany koń z Pompejów. Inne zostały wcześniej zniszczone przez złodziei, którzy przeczesywali Pompeje w poszukiwaniu artefaktów.

Pompeje to miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję wulkanu Wezuwiusz. Popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co współcześnie umożliwia obejrzenie wyglądu starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości i jego mieszkańców. Ruiny Pompejów położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu. Dwa inne miasta, które zniszczyła erupcja Wezuwiusza to Herkulanum i Stabie.

Rozległe, częściowo wykopane tereny Pompejów są jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych we Włoszech.