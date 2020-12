Jacek Nizinkiewicz: Polityczna śmierć Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro walczy o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Prezes PiS nie jest wieczny, a chętnych do przejęcia rządu dusz na prawicy jest po nim wielu. Co mądrzejsi, jak Joachim Brudziński, nie wychylają się ze swoimi ambicjami. Inaczej sytuacja wygląda z liderem Solidarnej Polski. Spór w Zjednoczonej Prawicy rozgorzał na dobre po wyborach prezydenckich. Wtedy to minister sprawiedliwości, po tym jak zaproponował przystąpienie SP do PiS, dostał od prezesa czarną polewkę. Kaczyński nie chce Ziobry w swojej partii, znając jego ambicje i zdając sobie sprawę, że SP samodzielnie jest skazana na marginalizację. – Kandydaci SP w 2019 r. zdobyli 1,8 proc. oddanych głosów. Nawet w obrębie samych list PiS nie przekroczyliby progu wyborczego – zauważa socjolog prof. Jarosław Flis. Ale to nie koniec szarży ziobrystów.

