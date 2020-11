Nizinkiewicz: PiS jest w klinczu po wyroku aborcyjnym

– Decyzja o braku publikacji jest polityczna. Nie ma pomysłu na to, co dalej. Ale przecież nie może być wiecznie niepublikowany – mówi nam polityk Zjednoczonej Prawicy, który chce pozostać anonimowy i jest zaniepokojony sytuacją, przez którą PiS traci poparcie. – Sprawa aborcji miała być przeciwwagą dla „piątki dla zwierząt", która wzbudzała protesty naszych zwolenników, oskarżających nas o lewicowość. Wyrok TK miał pokazać, że najbardziej zależy nam na ochronie życia, jesteśmy konserwatywni i działamy zgodnie z naukami Kościoła. Tylko sytuacja wymknęła się spod kontroli – dodaje inny przedstawiciel władzy. Jakie pole manewru mają więc rządzący?

Spór o aborcję obnażył słabość prezydenta. Projektu nie chce poprzeć nawet ugrupowanie, które wysunęło go na prezydenta. Skrytykował go również Episkopat.

Tematem aborcji PiS zapędziło się w kozi róg. Skrajna prawica atakuje rządzących, jako ugrupowanie światopoglądowo niewiarygodne. Kaja Godek w rozmowie z „Rz" ocenia: – Władza nie ma szacunku do instytucji państwa, nie publikując wyroku TK. To, że premier nie dopuszcza do publikacji, jest dowodem na to, że PiS jest partią proaborcyjną.