Joanna Ćwiek: Konsekwencje za „szerzenie satanizmu”

W wywiadzie udzielonym w ubiegłym tygodniu w TVP Czarnek podkreślił, że rektorzy zachęcający studentów i nauczycieli akademickich do udziału w manifestacjach przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia pandemią koronawirusa. Zapowiedział także, że wobec 15 uczelni, na których wprowadzono godziny rektorskie, by umożliwić udział w manifestacjach, zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe. I choć przyznał, że uczelnie mają autonomię, to zaznaczył, że on, jako minister, ma też „kompetencje do rozdzielania środków inwestycyjnych dla uczelni, środków na badania, na granty". – I nie mam najmniejszej wątpliwości, że będziemy musieli brać pod uwagę również to, co się dzieje na poszczególnych uczelniach, które narażają na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia – mówił Czarnek.