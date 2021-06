Bogusław Chrabota: Samorządowiec kontra wielka polityka

To pierwszy raz, kiedy oczy całej Polski obrócą się z taką uwagą na Rzeszów. Wynik gry o fotel prezydencki po ustępującym niemal po 20 latach Tadeuszu Ferencu ma być jak kwit z pracowni alchemika. Ma powiedzieć coś ważnego o Polsce. O nas samych. O zmieniających się – bądź nie – preferencjach w polityce.

Prawica przeciwnie; jej liderzy podchodzą do tego testu z wiarą, że nie ma lepszego miejsca na sprawdzenie poparcia niż właśnie tu, w mateczniku polskiego konserwatyzmu.

Tyle że wszystko to stereotypy. Mniej lub bardziej trafne, ale jednak stereotypy. Bo mimo iż w rzeczywistości mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia są bardziej religijni i tradycjonalistyczni niż w wielu innych częściach kraju, przez niemal 20 lat z wybitnym poparciem swoich obywateli miastem rządził wywodzący się z lewicy prezydent Ferenc. Czy był kochany? Trudno mi powiedzieć. Nie znam na tyle Rzeszowa, jednak ilekroć w stolicy Podkarpacia w ostatnich latach bywałem, za każdym razem osiągnięcia jego administracji budziły mój, z roku na rok, coraz większy szacunek.

Rzeszów z odnowioną starówką. Rzeszów z coraz lepszą bazą restauracyjną i hotelową. Rzeszów – miasto akademickie. Rzeszów – centrum przemysłu lotniczego. Rzeszów z nowoczesnym lotniskiem i kapitalnym centrum konferencyjnym w Jasionce. To wszystko niezwykle imponuje i stało się bez wątpienia tytułem do zazdrości dla wielu miast w Polsce.

Czy to zasługa Ferenca? Rzeszowianie wiedzą to najlepiej.

Także w wyborach prezydenckich preferencje mieszkańców Podkarpacia były jednoznaczne. W drugiej turze wyborów z 2015 r. Andrzej Duda zmiażdżył Bronisława Komorowskiego 71 proc. do 29 proc., a pięć lat później w pojedynku Duda–Trzaskowski było niemal identycznie.

Czyżby zatem konserwatyzm Rzeszowa i Podkarpacia był oczywisty i pozostawał niezmienny? Właśnie nadchodzi istotny test. W pracowni alchemika gromadzący się tłumy gapiów, a do lokalnych próbówek z czystą polityką garną się najważniejsi politycy kraju. Dla Rzeszowa znaleźli w ostatnich dniach czas zarówno Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, jak i Borys Budka. Ich aktywność świadczy, że sytuacja w stolicy Podkarpacia nie jest wcale oczywista i można się spodziewać niespodzianek.

Czego w Rzeszowie dowiemy się o Polsce

Kto wygra wybory? Kandydaci są niebanalni. Kontrowersyjny lider Konfederacji i była poseł oraz wojewoda. Profesor prawa, wiceminister w resorcie sprawiedliwości i lokalny samorządowiec. Kto przekona do siebie najmocniej? Wszyscy w jakimś stopniu związani są z regionem, choć niekoniecznie z samym miastem. Wszyscy mają coś ważnego do powiedzenia. Jak wypadnie test? Kto wygra ten spór i czego dowiemy się o Polsce Anno Domini 2021 – okaże się to już za kilka dni.