Jacek Nizinkiewicz: Wojna na opozycji wzmacnia władzę

Sytuacja polityczna w Polsce jest kuriozalna. PiS przegłosowało ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej nie dzięki głosom koalicjantów z Solidarnej Polski, ale za sprawą wsparcia Lewicy, PSL i posłów Szymona Hołowni. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego nie atakują jednak kolegów z SP za popełnienie „błędu", jak nazywają „głosowanie przeciwko polskiej racji stanu", ale PO za wstrzymanie się od głosu. I taki scenariusz przebił się do opinii publicznej. PiS, Polsce 2050 i Lewicy rośnie sondażowe poparcie, a PO spada. Teraz politycy Zjednoczonej Prawicy chodzą dumnie z podniesionym czołem, a opozycja skoczyła sobie do gardeł.

Co ma myśleć o tym wyborca, który nie jest szalikowcem żadnego z ugrupowań partyjnych? Co myśleć o Platformie, która jeszcze kilka tygodni temu chciała budować z Lewicą koalicję 276, a dzisiaj oskarża ją o kolaborację z PiS? Co sądzić o Lewicy, która akcją billboardową chce się promować jako ugrupowanie parlamentarne, któremu Polacy zawdzięczają unijne środki? Jak oceniać Polskę 2050, która buduje się na słabości PO, z którą rzekomo chce współpracować?