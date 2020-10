Jacek Nizinkiewicz: Zaproszenie dla prezydenta Dudy

Zaatakował mnie Andrzej Duda. Ataki polityków nie robią już na mnie wrażenia, ale prezydent to prezydent.

Najpierw forma wypowiedzi prezydenta: nie wyobrażam sobie, żeby prezydenci Komorowski, Kaczyński czy Kwaśniewski łajali dziennikarza, szczując na niego, że „podle” postępuje, że to, co robi, „nie jest dziennikarstwem”, że „manipuluje”, „ściemnia” i „bałamuci”. Czy idąc śladem prezydenta, powinienem odpowiedzieć Andrzejowi Dudzie, że zachowuje się niegodnie głowy państwa? Tak atakuje dziennikarzy Donald Trump. Mistrz Andrzeja Dudy – prezydent Lech Kaczyński – nie obrażał, a gdy się zapędził, to potrafił publicznie przeprosić. Czy Andrzeja Dudę stać na przeprosiny?