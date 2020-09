Anna Słojewska: Atak na praworządność ma twarz Morawieckiego

Ewentualne zmiana na stanowisku ministra sprawiedliwości nie budzi emocji w kręgach unijnych i trudno o uzyskanie jakiegoś komentarza. Po pierwsze, Komisja Europejska nigdy nie wypowiada się na temat przetasowań w rządach państw członkowskich. Po drugie, mimo że oczywiście są tam ludzie uważniej śledzący krajowe media, sytuacja w Polsce nie jest na razie łatwa do odczytania. Po trzecie, i chyba najważniejsze, blisko pięcioletni spór Polski z Komisją Europejską o praworządność pokazał Brukseli, że nie chodzi o personalia. Atak na praworządność w Polsce jest zjawiskiem systemowym, które trudno powiązać z konkretnym nazwiskiem w rządzie. – Dla nas on ma twarz premiera Morawieckiego – słyszymy w Brukseli. I dopóki nie nastąpią prawdziwe zmiany, a nie tylko personalne, trudno, żeby Komisja uznała ewentualną dymisję Ziobry za dobry znak.

W Brukseli Zbigniew Ziobro jest praktycznie nieznany. Mimo że od pięciu lat sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości, to nigdy nie przyjechał na unijną radę ministrów sprawiedliwości. W sporze o praworządność zazwyczaj nie chciał się spotykać z odpowiadającymi za procedurę komisarzami – najpierw, do grudnia 2019 roku, Fransem Timmermansem, a teraz Věrą Jourovą i Didierem Reyndersem. Timmermans dostawał tylko od niego obcesowe listy. Natomiast Jourova, która – w przeciwieństwie do zdecydowanego Holendra – chciała być bardziej koncyliacyjna, ku swojemu zdziwieniu została zaszczycona ofertą spotkania z Ziobro w czasie swojej wizyty w Warszawie w styczniu tego roku. – Było bardzo miło, obie strony wyraziły swoje stanowisko – słyszeliśmy po spotkaniu.

W bezpośrednich relacjach z polskim rządem nie było więc żadnych danych, żeby stwierdzić, że to Ziobro jest autorem radykalnego kursu w sprawie praworządności. Poza sygnałami wysyłanymi przez samego Morawieckiego. To on, nie tylko w sprawie praworządności, tworzy w Brukseli wrażenie polityka proeuropejskiego, z którym trzeba się porozumieć. Bo jak nie, to przyjdzie Ziobro i inni i będzie jeszcze gorzej. Ta taktyka przez bardzo krótki czas działała wobec poprzednich władz Komisji – przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, jego wszechmocnego szefa gabinetu Martina Selmayra i komisarza Timmermansa. Z Selmayrem na tajnych kolacjach spotykał się Adam Bielan, wysłannik Kaczyńskiego. A Timmermansa próbowali oczarować polscy dyplomaci.