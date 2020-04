Zuzanna Dąbrowska: Kryzys władzy: ktoś tu straci głowę?

Prezes prze do wyborów w jakiejkolwiek formie z kilku powodów. Przede wszystkim boi się, że później będzie gorzej. Nie wierzy w to, że jesień przyniesie uspokojenie, a wie, że wytrzymałość obywateli i kasy państwa będzie się wtedy kurczyć w błyskawicznym tempie. Precyzyjnie wyraził to Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla „Super Expressu”, mówiąc, że według specjalistów „epidemia potrwa co najmniej rok, a może nawet dwa lata, a swoje apogeum osiągnie najpewniej za kilka miesięcy, i w tym sensie lepiej jest wybory przeprowadzić korespondencyjnie 10 maja niż w apogeum pandemii”. I zapewnił, że w tej sprawie „stoi po stronie Jarosława Kaczyńskiego”.

A skąd się wzięła koncepcja powszechnego głosowania korespondencyjnego, nazywanego już „kopertowym”? To sposób PiS na oddalenie głównego zagrożenia, które godzi w wizerunek partii: zarzutu działania przeciw zwykłym ludziom. Tym, którzy się boją wirusa albo mają kłopot z dostępem i użytkowaniem internetu. A to zdecydowana większość obywateli. Sondaże pokazały, że ok. 70 proc. głosujących nie chce majowego terminu z powodu zagrożenia. Projekt likwidujący punkty wyborcze został więc złożony przez PiS, ale nie po to, żeby go uchwalić (to nie jest możliwe w związku z przewagą opozycji w Senacie i 30 dniami na proces legislacyjny), tylko po to, by ratować wizerunek „partii zwykłych ludzi”.