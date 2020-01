Ograniczenie handlu w niedzielę. Złuda stabilizacji

W 2018 roku w niedzielnych mszach uczestniczyło 38,2 proc. zobowiązanych katolików, a 17,3 proc. z nich przystępowało do komunii. W porównaniu z rokiem 2017 niewiele się zmieniło. Do kościołów w niedziele chodziło wtedy 38,3 proc. wiernych, zaś komunię przyjmowało 17 proc.

Nie wzrosła. Na liturgię poszli ci sami co zwykle, a ci, którzy wcześniej chodzili na zakupy, czas zagospodarowali w inny sposób. Duchowni nie zrobili nic albo prawie nic, by do nich dotrzeć.