Koronawirus: pracownicy samorządowi będą wspierać pomoc społeczną

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany ważne dla jednostek samorządu terytorialnego. Do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm. – dalej „ustawa”) dodano art. 15zzz1. Umożliwia on skierowanie pracownika samorządowego do pracy w regionalnym ośrodku polityki społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych podczas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej dalsza część artykułu