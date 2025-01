Szklanka tego popularnego napoju może zmniejszyć ryzyko raka. Naukowcy potwierdzają

Chociaż badanie przeprowadzono z udziałem kobiet, zdaniem jego autorów wnioski dotyczą również mężczyzn ze względu na ten sam mechanizm działania wapnia w układzie pokarmowym. Według nich pozytywna rola wapnia może polegać na jego zdolności do wiązania się z kwasami żółciowymi i wolnymi kwasami tłuszczowymi w świetle okrężnicy, a przez to zmniejszać ich potencjalne rakotwórcze działanie.

Czytaj więcej COVID19 i choroby zakaźne Wirus HMPV w natarciu? Eksperci: nie grozi nam powtórka z COVID-19 Doniesienia o wzroście liczby osób u których zdiagnozowano infekcje spowodowane wirusem HMPV najpierw dotyczyły Chin. Aktualne informacje podawane przez polskie media mówią o Ukrainie, Niemczech i Portugalii. Oficjalne źródła i eksperci podkreślają jednak, że powtórka z pandemii COVID-19 nam nie grozi. Wirusa HMPV znamy od lat, a wirus SARS-CoV-2 był nowy.

Alkohol i czerwone mięso. Jaki mają wpływ na ryzyko raka?

Najnowsze badania potwierdziły również to, co od dawna powtarzają onkolodzy. Alkohol przyczynia się do rozwoju nowotworów. Częste spożywanie alkoholu ma największy wpływ na zwiększenie ryzyka raka jelita grubego spośród 97 przebadanych produktów. Podnosi je o 15 proc. w przypadku codziennego spożycia 20 gramów alkoholu – dowodzą naukowcy. Przyjmuje się, że 10 gramów alkoholu to ilość zawarta w 100 ml wina lub 250 ml piwa.

Negatywny wpływ na zdrowie układu pokarmowego może mieć również czerwone, przetworzone mięso. Zgodnie z wynikami badań, codzienne spożycie około 30 gramów takiego mięsa, czyli ilości odpowiadającej plasterkowi szynki, może zwiększyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego o 8 proc.

Rak jelita grubego. Rośnie liczba zachorowań

Jak podkreślają naukowcy, badania nad przyczynami i możliwością zapobiegania rakowi jelita grubego są konieczne, bo jest on trzecim najczęściej występującym nowotworem na świecie. Chociaż diagnozuje się go głównie u osób po 50. roku życia, to coraz częściej dotyczy również osób młodszych. Liczba przypadków wśród osób w wieku 25-49 lat w ostatnich latach znacząco wzrosła. Według ekspertów wpływ na to może mieć zła dieta i stale pogłębiający się problem otyłości.