W czasie upałów łatwiej o odwodnienie, zwłaszcza gdy długo przebywamy na słońcu, pracujemy fizycznie lub uprawiamy sport. Nadmierna utrata płynów może prowadzić do osłabienia, bólu głowy, problemów z koncentracją i pogorszenia samopoczucia. Jest również bardzo groźna dla osób, które przyjmują leki, ponieważ gdy organizm się odwadnia, ich stężenie we krwi może gwałtownie się zwiększyć i zagrozić zdrowiu.

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Ile wody należy pić podczas upałów?

Przez długi czas obowiązywała sztywna zasada, że każdy człowiek potrzebuje 2 litrów wody dziennie, co stanowi równowartość 8 szklanek. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wisconsin–Madison obala tę teorię, o czym pisaliśmy jakiś czas temu w „Rzeczpospolitej”. Okazuje się, że zamiast trzymać się sztywnej zasady, należy obserwować organizm i dostosować ilość napojów do warunków.

Z badania wynika, że średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi od około 1 do 6 litrów, a w skrajnych przypadkach nawet 10 litrów. Wpływają na nie temperatura, wilgotność, wysokość nad poziomem morza, wskaźnik rozwoju społecznego danego kraju, aktywność fizyczna, masa ciała, wiek i płeć. Nie ma więc jednej średniej, którą można byłoby zastosować do każdej osoby. Do jakich wniosków jeszcze doszli naukowcy?

Badanie pokazało, że największe różnice wynikają z poziomu ruchu i uprawiania sportu. Więcej płynów potrzebują też osoby o większej masie ciała oraz przebywające w wilgotnym środowisku.

U mężczyzn obrót wody jest najwyższy około 20. roku życia, a u kobiet pozostaje dość stabilny między 20. a 55. rokiem życia.

Okazało się też, że mężczyźni zużywają średnio około pół litra wody więcej dziennie niż kobiety. Przykładowo 20-letni mężczyzna ważący 70 kg, który nie uprawia sportu, zużywa dziennie około 3,2 litra wody. Kobieta w tym samym wieku, ważąca 60 kg i przebywająca w takich samych warunkach, potrzebuje około 2,7 litra.

Te napoje nawadniają lepiej niż woda. Warto sięgnąć po nie podczas upałów

Choć rekomendacje dotyczące spożywania płynów zwykle dotyczą wody, okazuje się, że wcale nie jest ona najlepiej nawadniającym napojem. Badacze z Uniwersytetu St. Andrews doszli do wniosku, że w tej roli znacznie lepiej sprawdzają się produkty zawierające niewielką ilość białka, tłuszczu, cukru lub elektrolitów, ponieważ mogą zatrzymywać wodę w organizmie przez dłuższy czas. Po jakie napoje warto więc sięgać, aby skutecznie się nawodnić?

Mleko odtłuszczone

Elektrolity

Mleko pełnotłuste

Sok pomarańczowy

Okazuje się, że lepiej niż woda nawadniają również herbata i napoje izotoniczne. Najgorzej pod tym względem wypadła kawa. Zdaniem badaczy to właśnie skład mleka odpowiada za to, że napój wolniej opuszcza żołądek. Ponadto obecny w nim sód pomaga dodatkowo zatrzymać wodę. Podobnie działają elektrolity.

Aby dobrze się nawodnić, należy pić płyny regularnie, niewielkimi porcjami, zamiast wypijać dużą ilość jednorazowo. Trzeba też zachować ostrożność w przypadku słodkich soków i napojów. Duża zawartość cukru może ograniczać ich właściwości nawadniające i zwiększać kaloryczność diety.