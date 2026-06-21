Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków jest jednym z największych wyzwań związanych z planowanymi misjami na Marsa i innymi długimi podróżami kosmicznymi. Wynika to z tego, że w przestrzeni kosmicznej część preparatów szybciej traci swoje właściwości. Badania prowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykazały, że ponad połowa przechowywanych tam leków przeterminowuje się w ciągu 3 lat. Tymczasem sama podróż na Marsa może trwać około 200 dni (w jedną stronę).

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Leki produkowane w kosmosie. Naukowcom udało się pozyskać cenną substancję z roślin

Rozwiązanie opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego ma pomóc ograniczyć problem krótkiej trwałości leków w przestrzeni kosmicznej. Dzięki niemu astronauci będą mogli uzupełniać zapasy medykamentów, będąc daleko od Ziemi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie przygotowanym przez uczelnię, metoda jest prosta i pozwala na wielokrotne pozyskiwanie substancji farmaceutycznych z roślin. Poza tym nie wymaga ich niszczenia i nie wiąże się z wytwarzaniem dużej ilości odpadów. Opracowana technologia może znaleźć zastosowanie nie tylko w kosmosie, ale również w niektórych regionach Ziemi, gdzie dostęp do leków i rozbudowanej infrastruktury farmaceutycznej jest ograniczony.

Naukowcy przetestowali metodę przy użyciu wirusa mozaiki wspięgi chińskiej, znanego jako CPMV. Jest to wirus roślinny, badany pod kątem możliwości pobudzania układu odpornościowego do atakowania komórek nowotworowych. W badaniach przedklinicznych wirus wykazywał działanie przeciwnowotworowe u myszy oraz u psów chorujących na raka.

Do jego pozyskania naukowcy wykorzystali rośliny Nicotiana benthamiana i wspięgę wężowatą, znaną jako fasola czarne oczko. Badacze pozyskiwali cząsteczki CPMV z wnętrza liści. Najpierw zanurzono je w roztworze, później umieszczono w specjalnym naczyniu i poddawano delikatnemu wirowaniu w wirówce. Uzyskany płyn poddano filtrowaniu i oczyszczaniu. W ciągu dwóch godzin udało się zebrać produkt z ponad 50 roślin.

Testy wytwarzania leków w warunkach przypominających kosmos

Naukowcy postanowili przetestować tę metodę również w symulowanych warunkach kosmicznych, aby zniwelować wpływ grawitacji. Rośliny poddawano też wahaniom temperatury i stresowi oksydacyjnemu, który miał naśladować skutki promieniowania kosmicznego. W niektórych przypadkach takie trudniejsze warunki nieznacznie zwiększyły ilość uzyskiwanego CPMV. Naukowcy będą mogli więc wykorzystać tę reakcję stresową do zwiększenia produkcji.

Kolejnym krokiem mają być testy podczas prawdziwych misji kosmicznych. Zanim jednak to się stanie, naukowcy muszą sprawdzić, jak warunki kosmiczne wpływają na procesy zachodzące w roślinach, w tym na pobieranie wody i składników odżywczych.