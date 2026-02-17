Obecnie w ramach trzech funduszy – badań klinicznych, szczepień ochronnych i zdarzeń medycznych – pacjenci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, mogą liczyć na odszkodowania, unikając drogi sądowej. Projektowane zmiany zakładają m.in. objęcie funduszem kompensacyjnym także pacjentów, którzy uszczerbku na zdrowiu doznali w wyniku działań zespołów ratownictwa medycznego.

Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada: Będą zmiany w funduszach kompensacyjnych

Rzecznik Praw Pacjenta w rozmowie z Rynkiem Zdrowia powiedział o planach połączenia trzech wspomnianych funduszy kompensacyjnych oraz ujednolicenia wysokości odszkodowań, a także o dodaniu ratownictwa medycznego do obszaru podlegającego odszkodowaniom. W przypadku tego ostatniego mowa o zdarzeniach, do których może dojść od zgłoszenia do przyjazdu karetki i w karetce.

Bartłomiej Chmielowiec podkreślił, że w planach jest również podniesienie wysokości odszkodowania. Propozycja przewiduję kwotę w wysokości maksymalnie 300 tys. zł dla pacjenta oraz maksymalnie 200 tys. zł dla najbliższego członka rodziny w przypadku śmierci pacjenta.

Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta, proponowane zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2027 r.