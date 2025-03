Paweł Walicki, CMP: Profilaktyka powinna znaleźć się w gestii lekarza rodzinnego

Materiał powstał we współpracy z CMP

Reklama

Polska wydaje na profilaktykę dziesięciokrotnie mniej niż Europa, w porównaniu z niektórymi krajami różnica w finansowaniu jest jeszcze większa. Dla przykładu, Niemcy wydają blisko dwadzieścia pięć razy więcej – zauważył Paweł Walicki, prezes zarządu Grupy Centrum Medycznego CMP. Jak ocenił, budżet na profilaktykę w Polsce jest zbyt niski.

Walicki zauważył też, że pieniądze na profilaktykę trafiają częściowo do podstawowej opieki zdrowotnej, czyli do kluczowego miejsca kontaktu lekarza z pacjentem, a częściowo do wyłonionych w drodze konkursu świadczeniodawców. W tym zakresie rynek jest konkurencyjny, co powoduje, że z jednej strony nie do końca wiadomo, gdzie można wykonać badania profilaktyczne, a z drugiej strony, jest to inne miejsce niż POZ, gdzie lekarz zwykle namawia pacjenta do aktywności profilaktycznej. - Dlatego dystrybucja środków (na profilaktykę -red.) ma również kluczowe znaczenie – tłumaczył prezes Centrum Medycznego CMP.

Prezes CMP: Miejsce profilaktyki jest u lekarza rodzinnego

- Jestem przekonany, że gdybyśmy dzisiaj mogli obsłużyć pacjenta profilaktycznie w miejscu dysponującym wiedzą o tym, że ten właśnie pacjent kwalifikuje się do aktywności profilaktycznej i tym miejscu obdarzonym największym zaufaniem – a takie mamy w stosunku do swojego lekarza rodzinnego - skuteczność akcji profilaktycznych, które realizujemy, byłaby dużo większa – ocenił Paweł Walicki.