Refundacja na leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym

Nowe rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego rozszerza listę pacjentów uprawnionych do refundacji znieczulenia ogólnego o nowe grupy. Od 1 stycznia 2026 r. znieczulenie ogólne będzie przysługiwać m.in.:



dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, u których występują alergie na środki znieczulenia miejscowego;

dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, u których lęk związany z zabiegiem stomatologicznym lub obecność infekcji okołozębowych może negatywnie wpłynąć na stan ogólny pacjenta (w szczególności na choroby kardiologiczne, neurologiczne i endokrynologiczne) – po przedstawieniu opinii lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta;

dzieciom do ukończenia 3. roku życia niewspółpracującym mimo przeprowadzenia wizyt adaptacyjnych oraz zastosowania uspokojenia farmakologicznego, z co najmniej 8 ubytkami próchnicowymi lub wymagającym leczenia co najmniej 4 zębów – endodontycznie lub ekstrakcji zębów, lub zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej, lub zaopatrzenia pourazowych uszkodzeń zębów i okolicznych tkanek;

dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia niewspółpracującym, które mimo zastosowanego uspokojenia farmakologicznego nie pozwalają w opinii lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub stomatologii dziecięcej na bezpieczne wykonanie: leczenia endodontycznego lub ekstrakcji – łącznie 4 zębów lub zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej;

dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymagającym natychmiastowego leczenia ostrego, zębopochodnego stanu zapalnego w okolicy szczękowo-twarzowej lub wykonania zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej.

Nowe świadczenia refundowane z zakresu leczenie stomatologicznego – koszty dla NFZ

Przygotowując nowe rozporządzenie ministerstwo zdrowia oszacowało, ile pieniędzy z NFZ trzeba będzie przeznaczyć na refundację zabiegów stomatologicznych, które pojawiły się na liście świadczeń gwarantowanych. Np. w przypadku pantomogramów przewidywana kwota to maksymalnie 26,5 mln zł rocznie. Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dzieci w 3. roku życia mogą kosztować NFZ od 1 mln zł do 1,67 mln zł rocznie. Wizyty adaptacyjne dzieci w 3. roku życia – średnio 3,44 mln zł rocznie. Świadczenia ogólnostomatologiczne wykonywane w znieczuleniu ogólnym – od 40 do 60 mln zł rocznie. Wykonanie protez całkowitych (górnej i dolnej o charakterze overdenture opartych na zabezpieczonych korzeniach – od 15,8 do 22,62 mln zł rocznie.