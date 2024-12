"Ustawa Kamilka" nie ochroniła głodzonej dziewczynki. Dzieci bez lekarza rodzinnego poza systemem

– Jeszcze w styczniu 2023 r. zwróciłem się w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, aby ponownie przeanalizował to stanowisko NFZ, ale nie otrzymałem odpowiedzi. 16 grudnia 2024 r. skierowałem zatem wniosek do obecnej minister zdrowia Izabeli Leszczyny o analizę, że wskutek zmiany stanowiska NFZ od kilku lat nie jest kontrolowane wykonywanie u wypisanych dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych i badań bilansowych. Jeżeli ktoś wypisze się od lekarza POZ, to przestaje być naszym pacjentem, w związku z czym nie mamy podstaw, żeby go wzywać na szczepienia, kontrolować, tracimy z nim kontakt. Nie wiemy także, czy ten pacjent zapisał się do innego lekarza – tłumaczy prezes Tomasz Zieliński.

Elektroniczna dokumentacja pozwoli zidentyfikować osoby, które nie są zapisane w POZ

W okresie gdy prezes Zieliński wysłał wniosek do minister Leszczyny, doszło do zbieżności zdarzeń – media poinformowały o Helence, która po wypisaniu przez rodziców od lekarza rodzinnego nie była pod opieką innego lekarza.

Ministerstwo zdrowia m.in. w odpowiedzi na petycję jeszcze z 18 grudnia 2023 r. informowało, że zgodnie z art. 9 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej pacjent ma prawo (ale nie obowiązek) wyboru lekarza POZ, jednak zapewniło, że przeanalizuje tę kwestię.

– Analizujemy kwestie poruszone w piśmie przez prezesa Zielińskiego – informuje „Rz” Ministerstwo Zdrowia.