Prace nad Krajową Siecią Onkologiczną na ostatniej prostej

Przepisy o KSO czekają jeszcze poprawki, o czym mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Izabela Leszczyna. – Chcemy przede wszystkim udrożnić ścieżkę pacjenta – wskazała.

Zmiany legislacyjne mają się też przełożyć na lepszą współpracę szpitali w ramach sieci. – Zasady funkcjonowania SOLO III w relacji do SOLO I mogą wywoływać pewne zacięcia. To też chcemy wygładzić, tak żeby lekarze mogli, chcieli ze sobą współpracować, żeby e-konsylium i synergia wiedzy i doświadczeń była maksymalnie uproszczona i możliwa, ale żeby nie było pewnych podległości, które mogą wywoływać (…) niepotrzebne zgrzyty – powiedziała.

- Do wdrożenia e-DILO konieczna jest zmiana dotycząca dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta. Dostępu do danych wymaga też monitorowanie profilaktyki. Zadania dotyczące monitorowania będą też częściowo przerzucone na NFZ. To są m.in. te poprawki, które się pojawią – wyjaśnia przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu kluczowa jest karta e-DiLO.– Przepisy, które umożliwią stosowanie (elektronicznej – red.) karty powinny być przyjęte do końca tego roku. 2025 rok to będzie rok, kiedy ta karta będzie wdrażana w ośrodkach. (…) W momencie, kiedy to wdrożenie się zakończy, całość procesu opieki onkologicznej będzie weryfikowana i prowadzona w oparciu o to elektroniczne narzędzie – tłumaczył podczas konferencji w resorcie zdrowia Konrad Korbiński, dyrektor Departamentu Opieki Koordynowanej MZ.

Krajowa Sieć Onkologiczna ma wystartować 1 kwietnia 2025 roku. Jej strukturę będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego (SOLO) na trzech poziomach oraz Ośrodki Kooperacyjne. Podstawowe świadczenia medyczne z zakresu onkologii będą świadczyć placówki zakwalifikowane jako SOLO I, świadczenia złożone – SOLO II, a te na wysokospecjalistycznym poziomie – szpitale o statusie SOLO III. Od 17 października wszystkie te podmioty będą mogły ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na inwestycje w onkologię przewidziano w KPO 5,2 mld złotych.